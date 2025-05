Jucinara completa 100 jogos pelo Flamengo e recebe homenagem

A lateral-esquerda Jucinara atingiu uma marca importante na vitória do Flamengo sobre o Internacional , realizada nesta quinta-feira (22): completou 100 partidas vestindo a camisa rubro-negra. Para celebrar a conquista, a jogadora recebeu um quadro comemorativo entregue pelo clube.



Jucinara chegou ao Flamengo em junho de 2022 e, desde então, acumula títulos importantes com as Meninas da Gávea, como o Campeonato Carioca, a Ladies Cup e a Copa Rio Feminina.



Com passagem pelo futebol espanhol e também pelo Corinthians, a atleta é reconhecida pela qualidade nas bolas paradas e pela experiência em campo.



