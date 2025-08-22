Lizbeth Ovalle é contratada pelo Orlando Pride, time de Marta, por valor recorde no futebol feminino

O Orlando Pride anunciou, na última quinta-feira (21), a contratação da atacante Lizbeth Ovalle. Segundo divulgado pelo DW Sports, o passe da jogadora foi negociado pelo valor recorde de US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões, na cotação atual). O contrato tem validade até 2027, podendo ser estendido até 2028.



Antes de embarcar para os Estados Unidos, Lizbeth participará do duelo das estrelas da Liga Mexicana no dia 22 de agosto, enfrentando o Barcelona , da Espanha — clube que também demonstrou interesse em contratá-la.



Com 25 anos, Lizbeth defendia o Tigres desde 2017, ao lado de Jheniffer da Silva, ex-jogadora do Corinthians. Durante sua passagem pelo time mexicano, a atacante conquistou seis títulos. Ela se despede do clube como uma das maiores artilheiras da história.