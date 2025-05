Luany conta que realizou ‘sonho de infância’ ao conviver com Marta na seleção

A atacante Luany, do Atlético de Madrid, vive sua terceira convocação para a seleção principal do Brasil e carrega uma trajetória que começou ainda nas categorias de base .



Em entrevista ao programa Elas com a Bola , ela falou sobre o processo de amadurecimento que viveu ao longo da carreira. “Minha primeira convocação foi com 15 anos e foi um impacto pra mim (…). Hoje eu me encontro aqui na principal, que era o meu sonho, e trabalhei muito para chegar”, afirmou.



Luany destacou o quanto aprendeu com as atletas mais experientes . “Às vezes é uma informação que não é pra mim, mas eu guardo pra mim”, disse. “Hoje eu consigo dizer o que eu estou sentindo, consigo ajudar alguém”.



Aos 22 anos, a jogadora projeta participar da Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Brasil, e comenta a convivência com Marta, a maior referência do futebol feminino . “Era um sonho de criança conviver com ela. Almoçar, jantar, treinar… não tem explicação. Cada movimento, cada palavra que sai da boca dela, eu tento absorver e levar comigo”, relatou.



Ela também relembrou a mudança para os Estados Unidos , em uma das maiores transferências do futebol feminino nacional. “Foi muito difícil”, contou, ao mencionar que precisou deixar a família em um momento delicado.



