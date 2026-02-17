Logo R7.com
Lucas Piccinato completa dois anos no Corinthians em 2026

Técnico chegou em 2024 e já acumula cinco títulos além do vice-mundial

Elas com a Bola|Do R7

O técnico Lucas Piccinato atingiu a marca de 100 jogos no comando da equipe feminina do Corinthians em partida contra o Atlético Mineiro pelo Brasileirão Feminino.

