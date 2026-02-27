Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Maiara fez primeiros treinos na seleção principal

Jogadora do Angel City-EUA já vestiu camisa amarelinha na base

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

A jogadora de futebol Maiara foi recentemente convocada pelo técnico Arthur Elias para integrar a seleção principal do Brasil.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Seleção brasileira
  • Seleção brasileira feminina
  • futebol-feminino
  • elas-com-a-bola

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.