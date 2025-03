'Me sinto em casa', diz Ana Júlia, meio-campista de 19 anos, sobre estreia no Palmeiras

Com o coração acelerado, a meio-campista Ana Júlia, de 19 anos, se prepara para estrear como reforço da equipe profissional do Palmeiras . A primeira disputa da atleta com o Verdão será contra o Bragantino, no sábado (22), pelo Campeonato Brasileiro. “Friozinho na barriga está enorme”, revela Ana, em entrevista ao Elas com a Bola desta quinta (20).



O futebol faz parte da vida de Ana desde a época da escola. No começo era futsal, depois foi para o Centro Olímpico, teve uma passagem curta no Santos e ficou por quase quatro anos no São Paulo . Além disso, a jovem foi convocada para a seleção em 2021, conquistou o Sul-Americano Sub-16 e disputou a Copa do Mundo Sub-17.



“O elenco [do Palmeiras] é muito carismático e receptivo. Todo mundo fez o ambiente ser muito leve para mim, então, me sinto confortável. Eu me sinto em casa”, afirma.



O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta, às 19h45 na RECORD NEWS.



Paulistão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!