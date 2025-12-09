Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Meninas da Vila goleiam Confiança por 3 a 1 em campeonato estadual

Equipe conquistou o bicampeonato sergipano em final movimentada e equilibrada

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

O Juventude conquistou o bicampeonato do Campeonato Sergipano Feminino ao vencer o Confiança por 3 a 1 em uma final movimentada e equilibrada, com boas chances para ambas as equipes.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • futebol-feminino
  • juventude
  • elas-com-a-bola

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.