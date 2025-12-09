Meninas da Vila goleiam Confiança por 3 a 1 em campeonato estadual

O Juventude conquistou o bicampeonato do Campeonato Sergipano Feminino ao vencer o Confiança por 3 a 1 em uma final movimentada e equilibrada, com boas chances para ambas as equipes.



