‘Meninas de Ouro 1994’: exposição celebra conquista histórica do basquete feminino brasileiro

Em homenagem à primeira conquista no Campeonato Mundial de Basquete Feminino , a exposição Meninas de Ouro - 1994, que tem entrada gratuita para o público até 6 de abril em um shopping de São Paulo, relembra a trajetória de sucesso do time com mais de 50 peças históricas.



Entre réplicas e originais, os visitantes podem ver de perto as medalhas distribuídas para as jogadoras, o troféu do mundial e o par de tênis de Hortência , uma das maiores atletas da modalidade.



O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta, às 19h45 na RECORD NEWS.