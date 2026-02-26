Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Mirassol apresenta projeto para o feminino em 2026

Clube aposta em trabalho dedicado à modalidade sem parcerias

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

O Mirassol deu início à sua jornada no futebol feminino ao apresentar oficialmente as novas integrantes da equipe: Rafaela Esteves e Carine Bosetti.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Futebol
  • Futebol feminino
  • mirassol
  • elas-com-a-bola

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.