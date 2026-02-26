Mirassol apresenta projeto para o feminino em 2026
Clube aposta em trabalho dedicado à modalidade sem parcerias
O Mirassol deu início à sua jornada no futebol feminino ao apresentar oficialmente as novas integrantes da equipe: Rafaela Esteves e Carine Bosetti.
Últimas
