'Muita raça e vontade no campo': zagueira Carla Tays chega ao Palmeiras para a temporada 2025

De uma família do interior baiano com cinco irmãos, a zagueira Carla Tays foi apresentada para integrar o Palmeiras na temporada de 2025. A atleta, de 20 anos, estava no Internacional, acumula convocações para a seleção de base e vestiu a camisa da seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-20 em 2024. Em entrevista exibida no Elas com a Bola desta segunda-feira (3), Carla conta que começou a jogar bola ainda no ensino fundamental e que ficou muito surpresa pela oportunidade de se juntar às Palestrinas.



“Pode esperar de mim muita raça e vontade dentro de campo. Estou muito feliz de estar representando um grande clube. Espero que possamos conquistar grandes títulos e grandes vitórias. 2025 é nosso”, afirma Tays.



O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta, às 19h45 na RECORD NEWS.



Paulistão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!