Nogueira, Nayara e Tainá são destaque da etapa final do Sul-Americano Sub-20

Seleção brasileira venceu o Paraguai por 3 a 1

Elas com a Bola|Do R7

A seleção brasileira sub-20 venceu o Paraguai na noite desta segunda-feira (16) por 3 a 1. Os gols foram marcados por Nogueira, Nayara e Tainá.

