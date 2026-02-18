Nogueira, Nayara e Tainá são destaque da etapa final do Sul-Americano Sub-20

A seleção brasileira sub-20 venceu o Paraguai na noite desta segunda-feira (16) por 3 a 1. Os gols foram marcados por Nogueira, Nayara e Tainá.



