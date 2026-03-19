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Nova jogadora das Sereias da Vila conta sonho de viver do futebol

Meia recém-chegada no Santos falou sobre dificuldades da modalidade

Elas com a Bola|Do R7

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A meia Yoreli Rincón, recém-chegada às Sereias da Vila, compartilhou sua trajetória até se tornar jogadora profissional de futebol.

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