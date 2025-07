Palmeiras enfrenta Racing Louisville na final da The Women's Cup

Em uma noite de brilho para o Palmeiras, as palestrinas venceram o Pachuca do México por 3 a 0, garantindo sua vaga na final da The Women's Cup .



Logo nos primeiros minutos de jogo, a equipe do Palmeiras mostrou sua força e não deu espaço para o adversário. Foi Brena Carolina quem abriu o placar.



Já no segundo tempo, o Palmeiras continuou pressionando. Soll marcou o segundo com uma finalização encobrindo a goleira. E, após sofrer um pênalti, Tainá Maranhão fez o terceiro com muito estilo e deu números finais à partida.



O Pachuca, por sua vez, teve poucas oportunidades e não conseguiu criar jogadas perigosas. Com a vitória , o Palmeiras agora se prepara para enfrentar o Racing Louisville, equipe americana que conquistou sua vaga na final após eliminar o São Paulo nos pênaltis. O jogo promete ser eletrizante.



