‘Parece que a gente tá na várzea’, diz Ary Borges sobre falta de aquecimento na Copa América

Ary Borges , jogadora da seleção brasileira, criticou nesta quinta-feira (17) a organização da Copa América Feminina , em especial sobre a preparação das atletas para os jogos, já que elas não conseguiram fazer o aquecimento dentro de campo. “Parece que a gente tá jogando na várzea”, disse a meio-campista. A atleta também sinalizou que o espaço era pequeno, não comportando todas as jogadoras, e havia forte cheio de tinta no ar.



O programa Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45, na RECORD NEWS .