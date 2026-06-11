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Partida marca maior público do feminino no Nordeste

Jogo contra os EUA bateu recorde do Castelão em 2026 e foi o 3º maior público da história da modalidade no país

Elas com a Bola|Do R7

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Jogo entre Brasil e EUA atinge marca histórica de 55.744 torcedores em Fortaleza.

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