‘Quer ser campeão? Traz a Rosana’, brinca técnica das Palestrinas

Desde que assumiu o comando técnico do time feminino do Palmeiras, Rosana Augusto tem sido sinônimo de sucesso. Sob sua liderança, o clube conquistou todos os campeonatos que disputou até o momento.



