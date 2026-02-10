Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

‘Quer ser campeão? Traz a Rosana’, brinca técnica das Palestrinas

Treinadora conquistou todos os títulos que disputou com o Palmeiras

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

Desde que assumiu o comando técnico do time feminino do Palmeiras, Rosana Augusto tem sido sinônimo de sucesso. Sob sua liderança, o clube conquistou todos os campeonatos que disputou até o momento.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • palmeiras
  • futebol-feminino
  • futebol
  • elas-com-a-bola

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.