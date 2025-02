‘Quero fazer história’, afirma meia-campista Drika ao chegar para reforçar o Grêmio

Entre as novas atletas apresentadas pelo Grêmio para a temporada 2025, a meia-campista Drika já demonstrou comprometimento em reforçar o elenco. “Quero fazer história, vim para desempenhar meu melhor futebol com a equipe”, afirma em entrevista exibida no Elas com a Bola desta quarta-feira (26). A jogadora relembra a trajetória, desde os 11 anos, quando começou a se destacar, até a experiência em outros clubes, como Fluminense e Botafogo. Neste ano, as Gurias Gremistas vão enfrentar quatro competições, além do Clássico Grenal. “É desses jogos que eu gosto, vou dar o sangue no campo”, completa Drika.



