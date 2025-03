Retratos da arquibancada: Palmeiras promove reflexão sobre presença feminina nos estádios

Bigode, cavanhaque, cabelo curto, alto e magro. Essas foram as características mencionadas pela maioria dos torcedores ao descrever pessoas retratadas em recortes de fotos na arquibancada de uma partida do Palmeiras . Nos arredores do Allianz Parque, cinco homens descreveram as imagens para um desenhista. 80% deles imaginaram figuras masculinas e apenas um acertou que eram mulheres. A ação integrou a campanha para debater sobre a presença feminina nos estádios . “Surpreende, é ótimo ver as mulheres na arquibancada”, disse um dos participantes.



