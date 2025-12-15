Logo R7.com
Santos renova contrato com dois destaques do clube

Meia Rafa Andrade e a lateral Evellyn Marques conquistaram o acesso e o título do Brasileirão A2

Elas com a Bola|Do R7

O Santos anunciou a renovação dos contratos da meia Rafa Andrade e da lateral-direita Evellyn Marques. As jogadoras continuarão defendendo o time santista até o final de dezembro de 2026.

