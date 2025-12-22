Logo R7.com
São Paulo renova com a jogadora Vi Amaral

Meia-campista de 21 anos teve contrato ampliado até 2028

Elas com a Bola|Do R7

O São Paulo deu início ao planejamento estratégico visando as próximas temporadas com a renovação do contrato da meio-campista Vi Amaral.

