Seleção brasileira garante vaga na Copa do Mundo Feminina Sub-17 em jogo contra o Chile

A seleção brasileira feminina Sub-17 foi classificada para a Copa do Mundo da categoria , que será disputada no Marrocos em outubro deste ano. Em partida disputada na Colômbia pelo Campeonato Sul-Americano, o Brasil empatou em 2 a 2 com o Chile, totalizando os pontos necessários para a conquista.



As chilenas abriram o placar com dois gols ainda no primeiro tempo, mas as brasileiras reagiram e igualaram a partida com marcações de Gabi Pusch e Ravena. Ao todo, o Brasil conquistou seis pontos no hexagonal, garantindo pelo menos o quarto lugar do torneio de base e a vaga para a competição — uma iniciativa da FIFA para incentivar o desenvolvimento do futebol feminino de base.



