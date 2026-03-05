Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Seleção do Haiti vence Suriname no primeiro jogo comandado pela técnica Pia Sundhage

Equipe haitiana busca vaga na Copa do Mundo de 2027

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

Pia Sundhage iniciou sua trajetória à frente da seleção feminina do Haiti com vitória. A ex-técnica da seleção brasileira foi contratada com a missão de levar as haitianas à Copa do Mundo de 2027.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Haiti
  • elas-com-a-bola
  • futebol-feminino
  • selecao-brasileira-de-futebol-feminino

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.