Seleção do Haiti vence Suriname no primeiro jogo comandado pela técnica Pia Sundhage

Pia Sundhage iniciou sua trajetória à frente da seleção feminina do Haiti com vitória. A ex-técnica da seleção brasileira foi contratada com a missão de levar as haitianas à Copa do Mundo de 2027.



