Seleção feminina inicia preparação para a Copa América com integração entre base e elenco principal

A seleção brasileira feminina já está na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, se preparando para amistoso contra a França antes da Copa América . O elenco viajará nesta sexta-feira (20) para a disputa. Algumas jogadoras que atuam na Europa, como Yasmin, Tarciane Lima e Kerolin, retornaram das férias para iniciar os treinos.



Para fortalecer a preparação, 11 atletas da base foram convocadas. A ideia da comissão técnica é promover a integração entre gerações e antecipar a carga de treinos das convocadas para a competição continental.



“Uma convocação para a principal é sempre uma honra. Poder estar representando meu país e principalmente com meninas tão experientes. Aprendemos muito com as mais experientes, tão habilidosas muito conscientes dentro do jogo”, afirma Ana Morganti, goleira da seleção sub-17.



Já Yasmin, que já veste a camisa principal da seleção e é lateral-esquerda do Real Madrid, afirma que os jogos estão sendo uma "troca de experiências" muito positiva.



