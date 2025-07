Seleção vence mais uma, mas gol sofrido liga 'sinal de alerta', diz Nayara Inorro

O Brasil já garantiu sua classificação para as semifinais da Copa América , liderando o Grupo B com 9 pontos. A seleção brasileira, após vencer o Paraguai, tem o mesmo saldo de gols da Colômbia, que também se destaca pela histórica goleada de 8 a 0 sobre a Bolívia .



A Venezuela, com chances de avançar, ainda depende de resultados favoráveis, enquanto a Bolívia já está eliminada. O Brasil, embora tenha sofrido o primeiro gol na competição, segue como favorito, com um desempenho consistente e superior às outras equipes do grupo.



Para a comentarista Nayara Inorro, o gol sofrido, porém, liga um sinal de alerta em relação ao nível de concentração da equipe. Nayara aponta que a seleção se 'desligou' por alguns momentos, o que pode ser fatal contra equipes mais fortes.



O técnico Arthur Elias elogiou a evolução da equipe, destacando a segurança no jogo contra o Paraguai e a importância de corrigir os erros durante a partida.



Com a garantia da classificação, o Brasil enfrentará a Colômbia para decidir quem ficará com a primeira posição do grupo.



O programa Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45, na RECORD NEWS