Sport presta homenagem a jogadora histórica

Bicê defendeu o clube em diferentes modalidades por mais de 20 anos

Elas com a Bola|Do R7

  • Google News

A jogadora Bicê foi homenageada pelo Sport do Recife. Ela atuou por mais de duas décadas em diversas modalidades esportivas e participou de mais de 900 jogos.

