Técnico do Ceará projeta disputa da Série A2 do Brasileirão Feminino

Vozão conquistou o acesso após desistência do Avaí Kindermann

Elas com a Bola|Do R7

O time feminino do Ceará foi convidado pela CBF para disputar a Série A2 do Campeonato Brasileiro após a desistência do Avaí Kindermann.

