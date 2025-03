Torcedora de 98 anos vai a jogo do Corinthians pela 1ª vez e conhece Memphis Depay

Apaixonada pelo Corinthians , Dona Magnólia, de 98 anos, realizou o sonho de ir a um jogo pela primeira vez, na Neo Química Arena, em São Paulo, na tarde do domingo (9). Ela ainda foi recepcionada pelos craques, antes da partida contra o Santos, e abraçou um dos jogadores por quem tem grande admiração, Memphis Depay .



“Sou fã do holandês, gosto dele. Não sei o porquê, mas gosto”, disse.



Dona Magnólia entoou o coro do Bando de Loucos em lugar reservado e com ângulo privilegiado. Ao lado das três filhas, no final do jogo, ela não pôde conter as emoções e chorou.



O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta, às 19h45 na RECORD NEWS.



Paulistão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!