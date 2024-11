'Trabalho árduo': Camila Orlando é primeira técnica campeã com o Palmeiras

Em entrevista ao Elas com a Bola , da RECORD NEWS, nesta quinta-feira (21), Camila Orlando, a primeira técnica a conquistar um título com o Palmeiras, comemorou a vitória sobre o Corinthians na final do Paulistão Feminino 2024 , na última quarta-feira (20). “Foi um trabalho árduo de uma equipe grande, mas a gente fica muito feliz de trazer esse título para o Palmeiras”, afirmou a técnica, em seu primeiro ano à frente do clube. O Elas com a Bola vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 19h45.