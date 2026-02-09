Logo R7.com
Valores de transferências sobem no futebol feminino

Levantamento mostra aumento expressivo nos últimos anos

Elas com a Bola|Do R7

O relatório divulgado pela Fifa destaca um crescimento significativo nas transferências internacionais do futebol feminino em 2025. Foram registradas 2.440 negociações globais, marcando um aumento de mais de 6% em relação ao ano anterior.

