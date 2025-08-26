‘A gente já sabia que ia ganhar’, diz Gio Garbelini sobre conquista da Copa América nos pênaltis

A atacante Gio Garbelini vive um grande momento na seleção brasileira e no Atlético de Madrid . Em entrevista, a jogadora comentou a expectativa para o início do Campeonato Espanhol Feminino, no próximo sábado (30), e contou como foi a conquista da Copa América.



“Nos pênaltis a gente já estava muito confiante [...]. Era uma energia diferente do nosso time, então a gente já sabia que ia ganhar”, disse sobre a vitória por 5 a 4 sobre a Colômbia. Sobre a experiência no time espanhol, Gio destacou a possibilidade de evolução como jogadora e afirmou estar “cada vez mais confiante e com muita vontade de começar a temporada”.



A jogadora ainda falou sobre a próxima Copa do Mundo feminina , que acontece em 2027 no Brasil. “Ter uma Copa do Mundo no Brasil vai ser algo muito grande. Eu acredito que vai marcar uma nova fase para o futebol feminino no país. Eu quero muito fazer parte disso”, destacou.