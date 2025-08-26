‘A gente já sabia que ia ganhar’, diz Gio Garbelini sobre conquista da Copa América nos pênaltis
Em entrevista, jogadora falou sobre a vitória sobre a Colômbia, a expectativa para o início do campeonato espanhol e a Copa do Mundo no Brasil em 2027
A atacante Gio Garbelini vive um grande momento na seleção brasileira e no Atlético de Madrid. Em entrevista, a jogadora comentou a expectativa para o início do Campeonato Espanhol Feminino, no próximo sábado (30), e contou como foi a conquista da Copa América.
“Nos pênaltis a gente já estava muito confiante [...]. Era uma energia diferente do nosso time, então a gente já sabia que ia ganhar”, disse sobre a vitória por 5 a 4 sobre a Colômbia. Sobre a experiência no time espanhol, Gio destacou a possibilidade de evolução como jogadora e afirmou estar “cada vez mais confiante e com muita vontade de começar a temporada”.
A jogadora ainda falou sobre a próxima Copa do Mundo feminina, que acontece em 2027 no Brasil. “Ter uma Copa do Mundo no Brasil vai ser algo muito grande. Eu acredito que vai marcar uma nova fase para o futebol feminino no país. Eu quero muito fazer parte disso”, destacou.
