Alexandre Mattos dá sua primeira coletiva como novo executivo de futebol do Santos; veja trecho

O Santos apresentou, nesta quarta-feira (25), Alexandre Mattos , que já teve passagens por Palmeiras e Cruzeiro, como o novo executivo de futebol do clube. Na coletiva de imprensa, Mattos afirmou que analisou o elenco do Peixe e chegou à conclusão de que é um bom plantel, apesar da necessidade de alterações, como em qualquer time do mundo.



O executivo afirmou que sua gestão terá um tratamento humano e que buscará a adaptação e reerguer a confiança do elenco. Mattos também comentou a renovação de Neymar com o clube e disse que sua gestão não fará nenhuma "loucura" no momento.



