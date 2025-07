Cosme Rímoli: Fluminense pode ganhar do Chelsea se tiver a personalidade que o Palmeiras não teve

O Fluminense está na semifinal do Mundial de Clubes e jogará na terça-feira (8) contra o Chelsea para definir o primeiro finalista do torneio. Para entender melhor o que levou o Tricolor das Laranjeiras a esse ponto da competição, o Esporte Record News desta segunda-feira (7) conversa com Cosme Rímoli , colonista de esporte do R7.



“O Fluminense chegou dez dias antes, treinou muito firme e tem a equipe mais intensa”, afirma o colunista. Ele acrescenta que o clube carioca tem boas chances de ganhar do clube inglês se jogar de maneira intensa, diferente do Palmeiras, que jogou, na opinião de Cosme, “sem personalidade”. Rímoli afirma que o perfil conciliador de Renato Gaúcho , somado com sua habilidade de explorar o elenco, foi o que impulsionou a participação do tricolor das Laranjeiras na competição.



No programa, Cosme Rímoli também analisou a chegada do filho de Ancelotti ao Botafogo e a polêmica envolvendo o jovem Estêvão.



O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.