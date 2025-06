Craque do São Paulo, Dudinha fala sobre primeiro gol na seleção e sonho de jogar na Europa

Dudinha , craque do São Paulo e da seleção, é uma das maiores revelações do futebol brasileiro. Em entrevista, a jogadora fala sobre a carreira, suas inspirações, sobre o primeiro gol pela seleção e do sonho de jogar na Europa . “Propostas estão chegando, propostas vão chegar, mas eu vou pensar no que é melhor para mim no momento", afirma.



