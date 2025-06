Craques analisam as estreias de Palmeiras e Botafogo no Mundial de Clubes

O craque Marcelinho Carioca analisou a estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes, em partida que terminou em empate com o Porto, e projetou os próximos passos do Verdão na competição.



Já o ex-zagueiro Júnior Baiano falou sobre a vitória do Botafogo por 2 a 1 contra o Seattle Sounders, e também comentou o que espera do futuro confronto contra o PSG.



O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.