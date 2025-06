De acordo com o Observatório do Futebol, o espanhol Lamine Yamal é o jogador mais valioso do futebol mundial, com aproximadamente R$ 2,5 bilhões de valor de mercado. O norueguês Erling Haaland aparece na segunda posição, com pouco mais de R$ 1,5 bilhão, seguido de Jude Bellingham, que fecha o top 3 com valor similar. O primeiro brasileiro a aparecer na lista é Vini Jr, que vale cerca de R$ 837 milhões.



E o técnico Carlo Ancelotti estreia no comando da seleção brasileira nesta quinta-feira (5), em jogo contra o Equador. Na manhã desta quarta (4), o italiano deu mais uma entrevista coletiva para falar sobre o sentimento de defender a amarelinha, e a expectativa para a partida.



O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.