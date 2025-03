Exclusivo: Fabinho Soldado fala sobre primeiro título pelo Corinthians e possibilidade de reforços

Na noite desta sexta-feira (28), Fabinho Soldado , em entrevista ao Esporte Record News , comenta seu primeiro título como executivo de futebol do Corinthians. “Esse é um título muito emblemático. Minha primeira função como executivo de fato, e numa grande equipe como o Corinthians. Agradecido pela oportunidade que o Augusto [Melo] me concedeu, mas feliz. Espero que possa ser o primeiro de muitos”, diz o executivo.



Soldado ainda responde sobre a possibilidade de novas contratações para reforçar o elenco campeão paulista de 2025 . “A gente está sempre atento às oportunidades, à carência do elenco. A gente sempre fala sobre isso, quando fala em contratações a gente precisa voltar um pouquinho atrás e lembrar que a maior contratação foi a manutenção desse elenco. [...] Dentro das possibilidades, dentro das necessidades, a gente vai estar sempre atento com isso [contratações]”, completa o dirigente.