Finais dos estaduais pelo Brasil: saiba quais serão as decisões deste fim de semana

Três dos campeonatos estaduais mais importantes do Brasil terminam neste domingo (16). Após vencer o América Mineiro por 4 a 0 no jogo de ida, o Atlético pode perder por até três gols de diferença para garantir o título do Campeonato Mineiro . Enquanto o Internacional tem uma vantagem de dois gols em relação ao Grêmio e chega com favoritismo para a final no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).



Já o Flamengo venceu a partida de ida do Campeonato Carioca por 2 a 1, e enfrenta o Fluminense no Maracanã, no Rio de Janeiro. No Paulistão , Palmeiras e Corinthians fazem a primeira partida da final no Allianz Parque, em São Paulo. A RECORD vai transmitir a partida às 18h30 neste domingo.



