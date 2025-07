Gustavo Gómez valoriza contratação de Ramón Sosa pelo Palmeiras

O Palmeiras anunciou Ramón Sosa como substituto de Estêvão. Gustavo Gómez, compatriota do atacante, valorizou a contratação. Os jogadores já trabalharam juntos na seleção do Paraguai. Gómez disse estar empolgado por ter um paraguaio na equipe.



“Acho que ele é um jogador que vai ajudar muito a gente, e o Palmeiras também, para ser cada vez melhor, acho muito bom jogador, mas melhor ainda como pessoa [...] isso é fundamental aqui no clube”, destacou Gómez.



