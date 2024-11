História! Futebol brasileiro celebra os 55 anos do milésimo gol de Pelé

O futebol brasileiro tem muito a celebrar nesta terça-feira (19). Neste mesmo dia em 1969 , o Rei Pelé marcava o milésimo gol de sua carreira, em uma vitória do Santos por 2 a 1 contra o Vasco, no Maracanã, no Rio. O marco foi registrado em um gol de pênalti aos 36 minutos do segundo tempo.



Quando se fala no Rei do Futebol , é impossível não lembrar da Amarelinha. Por isso, o Esporte Record News traz mais informações sobre a última partida da seleção brasileira em 2024 , válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O Brasil enfrenta o Uruguai, às 21h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, na busca pelo topo da tabela de classificação. Além deste grande confronto, o programa mostra o retrospecto entre as equipes do Corinthians e Palmeiras femininas , que se enfrentam nesta quarta-feira (20) no Allianz Parque, às 15h30, em partida válida pela final do Paulistão Feminino, com transmissão exclusiva da RECORD NEWS.