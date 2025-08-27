Hugo Souza agradece ao Corinthians por convocação à seleção: ‘Todo mundo faz parte dessa conquista’

O goleiro Hugo Souza falou da emoção de ser novamente convocado para a seleção brasileira . “Agradecer ao Corinthians , a todo mundo que está nesse clube, porque todo mundo faz parte dessa conquista. Continuar trabalhando da mesma forma, porque foi meu trabalho que me levou até lá, então isso não muda. Estou muito feliz de poder viver isso novamente”, disse.



