'Jogar no Brasil é mais difícil do que na Europa', diz Romário em entrevista exclusiva à RECORD

Romário afirma, em entrevista exclusiva à RECORD, que jogar no Brasil é mais difícil do que atuar na Europa, fazendo referência ao retorno de Neymar para o Santos. O ex-jogador diz que espera que o atleta do Peixe faça uma boa passagem por aqui e alcance grandes conquistas.



O baixinho também afirma que se considera no mesmo nível de Maradona e Ronaldo, e melhor que Cristiano Ronaldo, Rivaldo, Neymar e Vinicius Júnior.



Paulistão 2025 AO VIVO e de GRAÇA? É aqui no R7, o portal da RECORD. Acesse e não perca nenhum lance!