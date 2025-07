Jorge Jesus é o novo técnico do Al-Nassr da Arábia Saudita

Jorge Jesus é o novo treinador do Al-Nassr da Arábia Saudita. O contrato do treinador com o clube vai até junho de 2026 e o português irá viajar para Riad na segunda-feira (14) para assinar o contrato. O clube saudita estava sem treinador desde o início de junho e não conseguiu se classificar para a Champions League da Ásia.



Jorge Jesus volta ao futebol saudita após comandar O Al-Hilal duas vezes, conquistar o campeonato saudita e também duas supercopas da Arábia Saudita e uma Copa do Rei.



