'Não dá para tirar o pé do acelerador', diz Abel Ferreira após classificação na Libertadores

O Palmeiras venceu o Cerro Porteño por 2 a 0 pela Libertadores em jogo nesta quarta-feira (7), garantindo vaga nas oitavas de final da competição. Em entrevista coletiva, o treinador Abel Ferreira defendeu a continuidade dos trabalhos. “Não dar para tirar o pé do acelerador”, disse.



Já o Flamengo de Filipe Luís se complicou no grupo C após empatar com o Central Córdoba , na Argentina, mas o técnico normalizou a oscilação da equipe rubro-negra. “O que nós temos que fazer é recuperar o nosso caminho, a nossa trajetória e as boas atuações o antes possível”, pontuou.



