Neymar marca primeiro gol pelo Santos após retorno ao clube

href=https://esportes.r7.com/lance/pai-de-neymar-abre-o-jogo-sobre-permanencia-de-atacante-no-santos-17022025/>Neymar marcou seu primeiro gol pelo Santos desde o retorno ao clube, neste domingo (16), contra o Água Santa. O atacante abriu o placar ao cobrar um pênalti aos 14 minutos, e o Peixe ampliou o resultado com Thaciano e Guilherme. O Água Santa diminuiu com Netinho, o que não foi o suficiente para evitar o placar de 3 a 1. A próxima partida do Santos é contra o Noroeste, nesta quarta-feira (19), na Vila Belmiro.



