Raphael Veiga completa 350 partidas pelo Palmeiras: ‘Time do meu coração’

Depois do empate contra o Equador nesta quinta-feira (6), a seleção já retornou ao Brasil e se prepara no centro de treinamento do Corinthians, sob o comando de Carlo Ancelotti, para o desafio contra o Paraguai. Na próxima terça (10), as equipes se enfrentam em partida na Neo Química Arena, em São Paulo.



E Raphael Veiga , uma das esperanças da torcida palmeirense para a Copa do Mundo de Clubes, acabou de completar 350 partidas pelo Verdão. Em entrevista, o meia comemorou a marca. “É uma alegria muito grande saber que eu consegui chegar no time do meu coração”, disse. O atleta também comentou suas expectativas para o campeonato.



O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.