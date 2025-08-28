Logo R7.com
São Paulo feminino anuncia contratação de dupla ex-Ferroviária

Atacante Millene e meia Darlene chegam como reforços para as Soberanas

Esporte Record News|Do R7

O time feminino do São Paulo anunciou duas contratações nesta semana — a atacante Millene e a meia Darlene, ambas vindas da Ferroviária. As jogadoras assinaram contrato até o fim do ano. As Soberanas entram em campo neste domingo (31) contra o Corinthians, no jogo de volta da semifinal do Brasileirão. O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.

