São Paulo feminino anuncia contratação de dupla ex-Ferroviária

O time feminino do São Paulo anunciou duas contratações nesta semana — a atacante Millene e a meia Darlene, ambas vindas da Ferroviária. As jogadoras assinaram contrato até o fim do ano. As Soberanas entram em campo neste domingo (31) contra o Corinthians, no jogo de volta da semifinal do Brasileirão. O Esporte Record News vai ao ar de segunda a sexta, às 18h45.