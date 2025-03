Serena Williams anuncia compra de parte de nova franquia de basquete

A Serena Williams anunciou a compra de parte de uma nova franquia canadense da WNBA [liga de basquete feminino dos Estados Unidos]. A ex-tenista se tornou co-proprietária do Toronto Tempo, primeira equipe do Canadá a participar da liga. Ela se junta a Larry Tanenbaum, principal acionista da franquia, que também detém participações no Toronto Raptors, da liga de basquete masculino, no Toronto Maple Leafs, da liga americana de hóquei, e no Toronto FC, da liga americana de futebol. A equipe começará a disputar a WNBA na temporada de 2026.



O Congresso Técnico da Federação Paulista de Futebol definiu na manhã desta terça-feira (4) as datas e locais das semifinais do Paulistão 2025. A RECORD, o R7 e o PlayPlus transmitem Corinthians e Santos, que se enfrentam na Neo Química Arena, no domingo (9), às 18h30.



O duelo entre Palmeiras e São Paulo também será exibido pela emissora e as plataformas digitais, às 21h35, na segunda (10). As equipes se enfrentam no Allianz Parque, já que o Verdão tem melhor campanha que o São Paulo na competição.



