Técnico Juan Pablo Vojvoda é demitido do Fortaleza

O Fortaleza anunciou, nesta segunda-feira (14), a saída do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Ao todo, foram 310 jogos comandando o Leão, com cinco títulos. Foi tricampeão cearense e bicampeão da Copa do Nordeste. Conquistou 145 vitórias, 77 empates e 88 derrotas no tempo passado no clube.



O treinador também conseguiu boas campanhas na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro , na Copa Sul-Americana e na Libertadores da América.



