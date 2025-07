Theo Hernández troca Milan pelo Al-Hilal e reforça investimento saudita no futebol europeu

Theo Hernández é o novo reforço do Al-Hilal , da Arábia Saudita. O zagueiro francês de 27 anos se junta ao clube por três anos, encerrando uma passagem de seis temporadas no gigante italiano. A transferência já era esperada, após o técnico do clube de Milão, Massimiliano Allegri, afirmar na segunda-feira (11) que Hernández não faria parte do elenco na próxima temporada.



