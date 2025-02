‘A cura vem após o parto’, diz médica sobre condição de pré-eclâmpsia

“Não é possível reverter o quadro, a partir do momento que ele está instalado, só é possível controlá-lo, deixar essa mãe o mais estável possível, mas a cura vem após o parto, com a retirada da placenta”, comenta Maria Carolina Dalboni, ginecologista e obstetra, em entrevista ao Hora News desta quarta-feira (22), sobre a condição de pré-eclâmpsia , que pode gerar desprendimento da placenta e parto prematuro em gestantes. Segundo a médica, logo após a retirada da placenta a gestante já “retorna totalmente ao estado normal”.



A cantora Lexa , grávida de seis meses, compartilhou que foi internada nesta terça-feira (21), com um quadro delicado de pré-eclâmpsia. A ginecologista explica que os fatores de risco para a condição são hipertensão, gestações gemelares e a idade da gestante — antes de 18 anos e após os 35.



“O pré-natal é de extrema importância, um bom acompanhamento médico, orientação nutricional , estilo de vida e suplementação, além de se preparar para engravidar”, todos são fatores imprescindíveis para evitar possíveis complicações na gravidez, finaliza a obstetra.